Exposition « L’or des bois »

Médiathèque 1, rue de la Résistance Bignan Morbihan
Début : 2025-09-02
fin : 2025-10-31
Venez découvrir le monde fascinant des champignons ! La médiathèque vous invite à « L’Or des Bois », une exposition de photographies de Robert MORICE.
Durant la dernière décennie, Robert MORICE, passionné, a sillonné le Morbihan, capturant la beauté cachée des champignons. Sa quête, tel un chercheur d’or, a donné naissance à “L’Or des Bois”, une exposition où les champignons sont les véritables joyaux.
À travers ses photographies légendées, il invite le public à découvrir la diversité et la splendeur du règne fongique breton.
M. Morice vous convie à deux moments privilégiés autour de son exposition en octobre
Conférence sur les champignons Samedi 18 octobre à 10h gratuit inscription conseillée
Balade à la recherche des champignons Samedi 25 octobre à 9h gratuit inscription conseillée. Les détails de cette sortie vous seront communiqués lors de votre inscription. .
