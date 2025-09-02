Exposition « L’or des bois » Médiathèque Bignan

Exposition « L’or des bois » Médiathèque Bignan mardi 2 septembre 2025.

Exposition « L’or des bois »

Médiathèque 1, rue de la Résistance Bignan Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-02

Venez découvrir le monde fascinant des champignons ! La médiathèque vous invite à « L’Or des Bois », une exposition de photographies de Robert MORICE.

Durant la dernière décennie, Robert MORICE, passionné, a sillonné le Morbihan, capturant la beauté cachée des champignons. Sa quête, tel un chercheur d’or, a donné naissance à “L’Or des Bois”, une exposition où les champignons sont les véritables joyaux.

À travers ses photographies légendées, il invite le public à découvrir la diversité et la splendeur du règne fongique breton.

M. Morice vous convie à deux moments privilégiés autour de son exposition en octobre

Conférence sur les champignons Samedi 18 octobre à 10h gratuit inscription conseillée

Balade à la recherche des champignons Samedi 25 octobre à 9h gratuit inscription conseillée. Les détails de cette sortie vous seront communiqués lors de votre inscription. .

Médiathèque 1, rue de la Résistance Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 24 41

