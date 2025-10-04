Exposition LORAND GASPAR POETE DU DESERT Aix-Villemaur-Pâlis

Exposition LORAND GASPAR POETE DU DESERT Aix-Villemaur-Pâlis samedi 4 octobre 2025.

Exposition LORAND GASPAR POETE DU DESERT

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Du 4 octobre au 7 décembre PALIS Exposition LORAND GASPAR POETE DU DESERT

Tous publics, Entrée libre

Visites commentées et ateliers images sur réservation.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Lorand Gaspar, le Tournefou présente une exposition exceptionnelle de ses magnifiques photographies et livres d’art en compagnie de quelques œuvres de ses amis artistes T’ang Haywen, Zao Wou-Ki, Arpàd Szenes, Alexandre Hollan ainsi qu’une œuvre de sa première femme Francine Gaspar-Ternynck.

Ce poète du désert a grandi en Transylvanie, étudié la médecine à Paris, exercé son métier de chirurgien à Bethléem, Jérusalem et en Tunisie. Ce sont les guerres qui ont façonné son parcours géographique depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux conflits du Moyen- Orient, le conduisant à des exils successifs. C’est la nature dans toutes ses formes qui l’a surtout inspiré, tant dans son œuvre poétique que photographique.

Je cherche une respiration au fond des pierres, une fraîcheur qui monte dans la citerne des yeux, une dernière eau où s’agenouille la clarté. Lorand Gaspar

Son œuvre poétique a été récompensée par de nombreux prix le prix Guillaume-Apollinaire, et le prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre…

Recital Lors de l’inauguration de l’exposition, Jakab Perczel, pianiste Hongrois en formation au conservatoire Béla Bartok de Budapest, interprétera différentes pièces de Debussy (Préludes, Estampes, Suite Bergamasque…).

Contact +33 (0)3 25 40 58 37 / http://www.association-tournefou.com / secretariat.tournefou@gmail.com .

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition LORAND GASPAR POETE DU DESERT Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance