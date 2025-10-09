Exposition l’Orée de Soi Saint-Jean-d’Angély

Exposition l’Orée de Soi Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 octobre 2025.

Exposition l’Orée de Soi

524 rue de Véron Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-30 19:00:00

Date(s) :

2025-10-09

Exposition de restitution des résidences de photographes en Vals de Saintonge Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.

524 rue de Véron Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine trapeze.asso@gmail.com

Ausstellung der Residenzen von Fotografinnen in Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.

Mostra di residenze di fotografi nella Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.

Exposición de residencias de fotógrafos en Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.

