Exposition l’Orée de Soi Saint-Jean-d’Angély
Exposition l’Orée de Soi Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 octobre 2025.
Exposition l’Orée de Soi
524 rue de Véron Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-10-09 15:00:00
fin : 2025-10-30 19:00:00
2025-10-09
Exposition de restitution des résidences de photographes en Vals de Saintonge Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.
524 rue de Véron Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine trapeze.asso@gmail.com
Ausstellung der Residenzen von Fotografinnen in Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.
Mostra di residenze di fotografi nella Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.
Exposición de residencias de fotógrafos en Vals de Saintonge: Mathilde Fraysse Mélanie Pottier Linda Trime.
