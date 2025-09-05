Exposition L’organisation du terrain Amiens

Exposition L’organisation du terrain Amiens mardi 13 janvier 2026.

Exposition L’organisation du terrain

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-11 2026-03-03 2026-03-04

Daniel Pontoreau.

Dans l’univers de Daniel Pontoreau, les pierres sont reines, du 13 janvier au 11 mars 2026.

Elles se répondent les unes aux autres. Pierres étoilées ou scarifiées, gangues accueillantes comme des nids, stèles, totems, hauts socles tels des bornes de chemin tombées du ciel, respirant encore les terres teintées de rose, gris tendre, bruns savoureux et orangés du désert. Ces nouvelles venues de planètes non identifiées arrivent souvent nappées de glaçures blanches comme du sucre candi. On sent la chaleur, la cuisson.

La géologie imaginaire de Pontoreau est celle d’un grand sculpteur car elle est heureuse, émouvante, apaisante. Le déséquilibre y est audacieux, mais harmonieux. Les formes sont sensuelles. La terre y est mère.

Vernissage mardi 13 janvier à 18h30.

Visite guidée mardi 3 mars à 18h.

Visite pic-nic mercredi 4 mars à 12h30.

Conférence par Elisabeth Piot (maîtresse de conférence à l’UPJV) mercredi 11 février à 18h.

SCULPTURE 0 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition L’organisation du terrain Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS