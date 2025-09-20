Exposition « Lorient 1945, Portrait(s) d’une ville libérée » Hôtel Gabriel Lorient

Exposition « Lorient 1945, Portrait(s) d’une ville libérée » Hôtel Gabriel Lorient samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Lorient 1945, Portrait(s) d’une ville libérée » 20 et 21 septembre Hôtel Gabriel Morbihan

Exposition en accès libre. Visites guidées gratuites, sans réservation. Départ devant les grilles de l’Hotel Gabriel à 10h, 14h et 16h. Durée : 1H30. Visite traduite en LSF le dimanche 21 septembre à 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Derniers jours pour voir l’exposition Lorient 1945, portrait(s) d’une ville libérée, proposée par le service Patrimoine et Archives. Une exposition à ciel ouvert en coeur de ville. Autour d’installations inédites, des photographies et des témoignages de femmes et d’hommes ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, sont mis en lumière. Pour commémorer ensemble le 80e anniversaire de la Libération de la Poche de Lorient, venez écouter et découvrir la parole de celles et ceux qui ont vécu ce conflit.

Livret-jeu ludique pour les 8 – 14 ans (8 – 12 ans avec Yvette et 10 – 14 ans avec Jean)

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville Lorient