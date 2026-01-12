Exposition L’Orient Express, une épopée moderne Villa du Temps retrouvé Cabourg
Exposition L’Orient Express, une épopée moderne Villa du Temps retrouvé Cabourg samedi 28 février 2026.
Exposition L’Orient Express, une épopée moderne
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-28
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-02-28
La Villa du Temps retrouvé réouvre ses portes le 28 février pour une 6ème saison riche en découvertes ! Explorez deux expositions captivantes le Parcours Belle Époque, qui vous plongera au cœur de cette période emblématique, et l’exposition temporaire L’Orient Express, une épopée moderne .
Train transcontinental reliant pour la première fois Paris à Constantinople, l’Orient-Express s’impose comme l’une des grandes réalisations symboliques du XIXe siècle. Tour de force technique, économique, diplomatique et artistique, il incarne un rêve de modernité et de luxe.
À travers une sélection d’œuvres et d’objets emblématiques, l’exposition retrace l’épopée de l’Orient-Express à la Belle Époque (1883-1914), quand l’histoire de ce train mythique commence à s’écrire.
Commissaire d’exposition Roma Lambert, directrice de la Villa du Temps retrouvé.
Selon les horaires d’ouverture de la Villa du Temps retrouvé. Le musée est fermé le mardi. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition L’Orient Express, une épopée moderne
The Villa du Temps retrouvé reopens its doors on February 28 for a 6th season full of discoveries! Explore two captivating exhibitions: the Belle Époque Trail, which will plunge you into the heart of this emblematic period, and the temporary exhibition L’Orient Express, une épopée moderne .
L’événement Exposition L’Orient Express, une épopée moderne Cabourg a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Cabourg