Informations pratiques

Wœrth

Exposition l’origine du rouge garance

2 rue du Moulin Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Samedi, moment d’émotion et de mémoire à travers la lecture de lettres authentiques écrites par des soldats de 1870. Dimanche, conférence de Patrick Serre consacrée aux Turcos en 1870.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du Musée de la Bataille du 6 août 1870 vous proposent une exposition exceptionnelle sur l’origine du rouge garance, avec la présence de l’Atelier Couture. 0 .

2 rue du Moulin Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 21 contact@ville-woerth.eu

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] On Saturday, a moment of emotion and remembrance with the reading of authentic letters written by soldiers in 1870. On Sunday, a lecture by Patrick Serre on the Turcos in 1870.

L’événement Exposition l’origine du rouge garance Wœrth a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte