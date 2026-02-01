Exposition Los Caminantes Cristina Escobar Nancy

Exposition Los Caminantes Cristina Escobar

Début : Vendredi 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Invitée à Ergastule en résidence, Cristina Escobar est une artiste pluridisciplinaire. Elle cherche sans cesse à estomper les frontières, qu’elles soient visibles ou invisibles. La représentation des ruptures, des résistances identitaires et culturelles, ainsi que la pensée d’archipel sont récurrentes dans son travail, ce qui entre en résonance avec notre structure.

Le multiple Los caminantes, créé au sein de nos ateliers, restitue à l’image d’un objet relique ou sacré la notion d’ objet-frontière . Il évoque l’idée d’un nouveau paysage, entre ciel et terre, d’un Non-lieu.

Au-delà de l’Histoire géopolitiquement située auquel il se réfère, l’outil de passage ici transmué évoque la mémoire de notre propre Histoire commune, celle qui se dessine à travers les chemins que nous façonnons.

Ces multiples seront présentés en regard d’une sélection d’œuvres du corpus de l’artiste.

Vernissage le vendredi 13 février 2026 à 18 h

Exposition également visible sur rendez-vous.

Au plaisir de s’y rencontrer !Tout public

24 rue Drouin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Cristina Escobar is a multidisciplinary artist in residence at Ergastule. She is constantly seeking to blur boundaries, whether visible or invisible. The representation of ruptures, identity and cultural resistance, as well as archipelago thinking, are recurrent in her work, which resonates with our structure.

The Los caminantes multiple, created in our workshops, restores the notion of the border-object to the image of a relic or sacred object. It evokes the idea of a new landscape, between heaven and earth, a non-place.

Beyond the geopolitically situated history to which it refers, this transmuted tool of passage evokes the memory of our own shared history, the one that takes shape in the paths we shape.

These multiples will be presented alongside a selection of works from the artist?s body of work.

Opening on Friday, February 13, 2026 at 6 p.m

Exhibition also open by appointment.

We look forward to seeing you there!

