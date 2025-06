Exposition Louis Jou, la feuille aldine et la salsepareille Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 5 juillet 2025 07:00

Une immersion végétale dans l’univers du maître typographe.

Du 5 juillet au 3 août, la Fondation Louis Jou vous ouvre ses portes pour une exposition inédite Louis Jou, la feuille aldine et la salsepareille.

À travers une simple feuille de lierre, l’histoire du livre se raconte. .

Grand Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 17 contact@fondationlouisjou.org

English :

A plant-based immersion in the world of the master typographer.

German :

Ein pflanzliches Eintauchen in die Welt des Meistertypografen.

Italiano :

Un’immersione nel mondo del maestro tipografo.

Espanol :

Una inmersión en el mundo del maestro tipógrafo.

