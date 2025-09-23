Exposition Louis Vendramin Kaysersberg Vignoble

Exposition Louis Vendramin Kaysersberg Vignoble mardi 23 septembre 2025.

Exposition Louis Vendramin

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-23 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Venez découvrir les paysages bucoliques du peintre autodidacte Louis Vendramin qui expose ses oeuvres au Badhus.

Venez découvrir les peintures à l’huile et les aquarelles de Louis VENDRAMIN, peintre autodidacte mosellan.

Plongez dans ses paysages bucoliques tantôt enneigés, tantôt ensoleillés qui vous offriront à coup sûr un moment d’évasion et de découverte. 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and discover the bucolic landscapes of self-taught painter Louis Vendramin, who is exhibiting his work at Badhus.

German :

Entdecken Sie die bukolischen Landschaften des autodidaktischen Malers Louis Vendramin, der seine Werke im Badhus ausstellt.

Italiano :

Venite a scoprire i paesaggi bucolici del pittore autodidatta Louis Vendramin, che espone le sue opere al Badhus.

Espanol :

Venga a descubrir los paisajes bucólicos del pintor autodidacta Louis Vendramin, que expone sus obras en los Badhus.

L’événement Exposition Louis Vendramin Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg