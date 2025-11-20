Exposition Louis XI et le Berry Bourges

Exposition Louis XI et le Berry Bourges jeudi 20 novembre 2025.

Exposition Louis XI et le Berry

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Début : Mercredi 2025-11-20 13:30:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

2025-11-20

Louis XI, roi énigmatique et controversé, a laissé une empreinte durable dans l'histoire de France. À travers archives, œuvres d'art et témoignages, cette exposition dévoile un souverain bien plus complexe que les légendes noires ou idéalisées qui l'ont longtemps entouré.

Fils de Charles VII, baptisé à Bourges et profondément lié au Berry, Louis XI (1423-1483) a marqué son époque par une politique énergique, une administration modernisée et une volonté affirmée de bâtir un royaume nouveau. L'exposition propose d'explorer la relation entre le roi et sa région natale, à travers des événements marquants comme la guerre du Bien public, la détestable commocion ou la fondation de l'université de Bourges. Entre légendes et réalités historiques, les documents d'archives, chartes, sceaux, œuvres et objets présentés révèlent la complexité d'un monarque à la fois pragmatique, politique et mécène, dont l'action dépasse les mythes pour éclairer la richesse d'un règne souvent méconnu.

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Louis XI, an enigmatic and controversial king, left a lasting imprint on French history. Through archives, works of art and personal accounts, this exhibition reveals a sovereign far more complex than the dark or idealized legends that have long surrounded him.

German :

Ludwig XI., ein rätselhafter und umstrittener König, hat einen bleibenden Eindruck in der französischen Geschichte hinterlassen. Anhand von Archiven, Kunstwerken und Zeugenaussagen enthüllt diese Ausstellung einen Herrscher, der weitaus komplexer ist als die dunklen oder idealisierten Legenden, die ihn lange Zeit umgaben.

Italiano :

Luigi XI, re enigmatico e controverso, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Francia. Attraverso archivi, opere d'arte e testimonianze personali, questa mostra rivela un sovrano molto più complesso delle leggende oscure o idealizzate che lo hanno a lungo circondato.

Espanol :

Luis XI, rey enigmático y controvertido, dejó una huella imborrable en la historia de Francia. A través de archivos, obras de arte y relatos personales, esta exposición revela a un soberano mucho más complejo que las leyendas oscuras o idealizadas que le han rodeado durante mucho tiempo.

