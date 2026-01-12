Exposition ‘Louis XVI, l’inconnu de Versailles‘ Hôtel Abbatial Lunéville

Exposition ‘Louis XVI, l’inconnu de Versailles‘

Hôtel Abbatial 1 Place Saint-Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle

Du berceau à l’échafaud, focus sur Louis XVI, sacré à Reims en 1775, guillotiné en janvier 1793. Mais connaît-on vraiment bien ce souverain, dont les caricatures et clichés souvent malveillants n’ont cessé de circuler depuis plus de 2 siècles ? Entrée 3 euros.Tout public

From the cradle to the scaffold, focus on Louis XVI, crowned in Reims in 1775 and guillotined in January 1793. But how well do we really know this sovereign, whose often malicious caricatures and clichés have been circulating for over 2 centuries? Admission 3 euros.

