Exposition Louise Nevelson Mrs. N’s Palace Centre Pompidou-Metz Metz

L’exposition Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace présente une monographie de cette icône au style inimitable, aujourd’hui reconnue comme l’une des sculptrices majeures du XXe siècle.

Pionnière de l’art de l’installation, son art est généralement évoqué à l’aune du cubisme, du constructivisme, du ready-made ou des pratiques du collage des mouvements dada et surréalistes, mais ses sources d’inspiration sont bien plus vastes.

Cinquante ans après sa dernière monographie en France, cette exposition invite à une immersion dans ses multiples atmosphères, dans l’espoir de réaliser son vœu de présenter ses sculptures comme faisant partie d’un espace total, d’une expérience à vivre avec tous ses sens, et non comme des entités individuelles.Tout public

English :

The exhibition Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace presents a monograph on this icon of inimitable style, now recognized as one of the major sculptors of the 20th century.

A pioneer of installation art, her art is generally evoked in terms of cubism, constructivism, ready-made or the collage practices of the dada and surrealist movements, but her sources of inspiration are much broader.

Fifty years after his last monograph in France, this exhibition invites us to immerse ourselves in his multiple atmospheres, in the hope of fulfilling his wish to present his sculptures as part of a total space, an experience to be lived with all the senses, rather than as individual entities.

German :

Die Ausstellung Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace präsentiert eine Monografie dieser Ikone mit ihrem unnachahmlichen Stil, die heute als eine der wichtigsten Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts anerkannt ist.

Als Pionierin der Installationskunst wird ihre Kunst meist im Zusammenhang mit Kubismus, Konstruktivismus, Readymade und den Collage-Praktiken der Dada- und Surrealismus-Bewegung gesehen, doch ihre Inspirationsquellen sind weitaus breiter gefächert.

Fünfzig Jahre nach seiner letzten Monografie in Frankreich lädt diese Ausstellung dazu ein, in seine vielfältigen Atmosphären einzutauchen, in der Hoffnung, seinen Wunsch zu erfüllen, seine Skulpturen als Teil eines totalen Raumes zu präsentieren, als eine Erfahrung, die mit allen Sinnen erlebt werden kann, und nicht als individuelle Entitäten.

Italiano :

La mostra Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace presenta una monografia su questa icona dallo stile inimitabile, oggi riconosciuta come una delle maggiori scultrici del XX secolo.

Pioniera dell’arte installativa, la sua arte è generalmente evocata in termini di cubismo, costruttivismo, ready-made o collage dei movimenti dada e surrealista, ma le sue fonti di ispirazione sono molto più ampie.

A cinquant’anni dalla sua ultima monografia in Francia, questa mostra ci invita a immergerci nelle sue molteplici atmosfere, nella speranza di realizzare il suo desiderio di presentare le sue sculture come parte di uno spazio totale, un’esperienza da godere con tutti i sensi, piuttosto che come entità individuali.

Espanol :

La exposición Louise Nevelson. El palacio de la Sra. N presenta una monografía sobre este icono de estilo inimitable, hoy reconocido como uno de los principales escultores del siglo XX.

Pionera del arte de la instalación, su arte suele evocarse en términos de cubismo, constructivismo, ready-made o las prácticas de collage de los movimientos dadá y surrealista, pero sus fuentes de inspiración son mucho más amplias.

Cincuenta años después de su última monografía en Francia, esta exposición nos invita a sumergirnos en sus múltiples atmósferas, con la esperanza de cumplir su deseo de presentar sus esculturas como parte de un espacio total, una experiencia para disfrutar con todos los sentidos, más que como entidades individuales.

