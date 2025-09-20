Exposition « Lourdes et Goudji » Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

Exposition « Lourdes et Goudji » Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Lourdes et Goudji » 20 et 21 septembre Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette exposition, organisée par l’association le Toit du Choeur en partenariat avec le Sanctuaire de Lourdes, propose le regard du photographe lourdais Laurent Etcheverry sur des pièces d’orfèvrerie réalisées par l’artiste Goudji.

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 1 avenue Mgr Théas, 65108 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 60 42 20 08 http://www.lourdes-france.com https://www.lourdes-france.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-sanctuaire-de-lourdes/ Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes n'est pas qu'un monument historique que l'on entretient ; c'est un lieu vivant qui se transforme, année après année, pour mieux accueillir les pèlerins du monde et entier et faire découvrir à chacun sa richesse historique et l'universalité de son message.

© Sanctuaire ND de Lourdes – Photo Laurent Etcheverry