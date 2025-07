Exposition L’ouvrage de Soetrich Roussy-le-Village

Exposition L’ouvrage de Soetrich Roussy-le-Village vendredi 18 juillet 2025.

Exposition L’ouvrage de Soetrich

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-07-18 19:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25

Découvrez l’ouvrage de Soetrich à travers des photos issues de la collection de M. Truttman.

C’est également l’occasion de visiter la Maison Forte de Roussy-le-Village !Tout public

0 .

20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est expo-mf-roussy@orange.fr

English :

Discover Soetrich’s work through photos from Mr. Truttman’s collection.

It’s also an opportunity to visit the Maison Forte in Roussy-le-Village!

German :

Entdecken Sie das Werk von Soetrich anhand von Fotos aus der Sammlung von Herrn Truttman.

Dies ist auch die Gelegenheit, das Maison Forte in Roussy-le-Village zu besuchen!

Italiano :

Scoprite l’opera di Soetrich attraverso le foto della collezione di Truttman.

È anche un’occasione per visitare la Maison Forte a Roussy-le-Village!

Espanol :

Descubra la obra de Soetrich a través de las fotos de la colección del Sr. Truttman.

También es una oportunidad para visitar la Maison Forte de Roussy-le-Village

L’événement Exposition L’ouvrage de Soetrich Roussy-le-Village a été mis à jour le 2025-07-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS