Exposition Lucien Victor Delpy au Musée des Thoniers

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel Morbihan

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-26

2026-02-07 2026-03-28

Pour l’ouverture de la saison 2026, exposition-événement dédiée à Lucien-Victor DELPY, Peintre officiel de la Marine et des Armées, connu comme l’un des Maîtres de Concarneau.

Une sélection d’une soixantaine d’œuvres rarement présentées voire inédites seront mises en valeur aux cimaises du musée.

Avec la complicité de Marine Delpy, fille de l’artiste, qui proposera 2 visites guidées les 18/02 et 16/04 à 15h (sur inscription).

Pour cet événement, un opuscule dédié au peintre et lié directement à l’exposition a paru chez Locus Solus dans la collection 36 Vues. Le livret est également disponible à la boutique du musée.

L’exposition est visible du Mardi au Dimanche de 14h à 18h. .

