Exposition Lucien Victor DELPY

Musée des Thoniers 3 impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-28

Venez découvrir l’exposition de Lucien-Victor DELPY, Peintre officiel de la Marine et des Armées, connu comme l’un des Maîtres de Concarneau. Ports et rivages accueillent son chevalet pour des tableaux devenus des classiques de l’art maritime. Une sélection d’une soixantaine d’œuvres rarement présentées voire inédites seront mises en valeur aux cimaises du musée. Avec la complicité de Marine Delpy, fille de l’artiste, qui proposera 2 visites guidées les 18/02 et 16/04 à 15h (sur inscription).

Pour cet événement, un opuscule dédié au peintre et lié directement à l’exposition a paru chez Locus Solus dans la collection 36 Vues. Le livret est également disponible à la boutique du musée. .

