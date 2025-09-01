EXPOSITION LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER LES OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges

EXPOSITION LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER LES OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges lundi 1 septembre 2025.

EXPOSITION LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER

LES OLIVETAINS 1 Place de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

Date(s) :

2025-09-01 2025-11-01

L’exposition présente une vision renouvelée de la collection de Lucien Vieillard don au Conseil départemental en 2019 en regard de son dernier atelier toulousain.

Lucien Vieillard veille sur la nature et les hommes qui façonnent les territoires. Avec ses paysages éternels nimbés d’une certaine mélancolie, il célèbre la beauté du patrimoine français et du Sud-Ouest. Héritier du Douanier Rousseau et de Grant Wood, il s’inscrit dans l’histoire de la peinture de paysage. Certaines de ses peintures évoquent les estampes japonaises, d’autres le peintre britannique David Hockney.

Lucien Vieillard (1923-2021) débute sa carrière artistique dans les années 1960. Il est reconnu par les galeristes (Galerie Antoinette à Paris), les collectionneurs, les institutions muséales. L’historien de l’art Anatole Jakovsky, spécialiste de l’art Naïf, l’a soutenu de ses débuts. .

LES OLIVETAINS 1 Place de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44

English :

The exhibition presents a renewed vision of Lucien Vieillard?s collection donated to the Conseil départemental in 2019 in relation to his last studio in Toulouse.

German :

Die Ausstellung zeigt eine erneuerte Sicht auf die Sammlung von Lucien Vieillard Schenkung an den Conseil départemental im Jahr 2019 im Hinblick auf sein letztes Atelier in Toulouse.

Italiano :

La mostra presenta una visione rinnovata della collezione di Lucien Vieillard donata al Conseil départemental nel 2019 in relazione al suo ultimo studio a Tolosa.

Espanol :

La exposición presenta una visión renovada de la colección Lucien Vieillard -donada al Conseil départemental en 2019- en relación con su último estudio en Toulouse.

L’événement EXPOSITION LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE