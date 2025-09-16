Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont mardi 16 septembre 2025.

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant

rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-09-16

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant

Venez jouer en grand format avec ce magnifique jeu de l’oie !

(en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Mayenne)

Gratuit

tout public

aux heures d’ouverture .

rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr

English :

Fun and artistic exhibition: giant game of goose

German :

Spielerische und künstlerische Ausstellung: Riesen-Gänsespiel

Italiano :

Mostra ludica e artistica: gioco dell’oca gigante

Espanol :

Exposición artística y divertida: juego de la oca gigante

L’événement Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2025-08-27 par Bocage Mayennais Tourisme