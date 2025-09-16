Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont
Venez jouer en grand format avec ce magnifique jeu de l’oie !
(en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Mayenne)
Gratuit
tout public
aux heures d’ouverture .
rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr
English :
Fun and artistic exhibition: giant game of goose
German :
Spielerische und künstlerische Ausstellung: Riesen-Gänsespiel
Italiano :
Mostra ludica e artistica: gioco dell’oca gigante
Espanol :
Exposición artística y divertida: juego de la oca gigante
