Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant
rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-24
Jeu « les contes », je cherche ! Je trouve !
Des jeux et des lectures autours des contes …
Gratuit
à partir de 6 ans
2h
sur réservation au 02 43 08 93 50 .
rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr
English :
Tales » game, I search! Find it!
German :
Spiel « Die Märchen » Ich suche! Ich finde!
Italiano :
Gioco « Tales », sto cercando! Lo troverò!
Espanol :
Juego « Tales », ¡estoy buscando! ¡Lo encontraré!
