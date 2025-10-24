Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant rue des Avaloirs Châtillon-sur-Colmont vendredi 24 octobre 2025.

Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant

rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Jeu « les contes », je cherche ! Je trouve !

Des jeux et des lectures autours des contes …

Gratuit

à partir de 6 ans

2h

sur réservation au 02 43 08 93 50 .

rue des Avaloirs Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr

English :

Tales » game, I search! Find it!

German :

Spiel « Die Märchen » Ich suche! Ich finde!

Italiano :

Gioco « Tales », sto cercando! Lo troverò!

Espanol :

Juego « Tales », ¡estoy buscando! ¡Lo encontraré!

L’événement Exposition ludique et artistique jeu de l’oie géant Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2025-08-28 par Bocage Mayennais Tourisme