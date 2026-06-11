Exposition ludique sur Madagascar Village Tapotin Yvetot-Bocage

Yvetot-Bocage

Exposition ludique sur Madagascar

Village Tapotin Route de Valognes Yvetot-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez-vous amuser, en famille ou entre amis, à trouver la sortie du Labyrinthe de La Clé des Champs dessiné au profit de l’association Action Solidarité Madagascar Manche Calvados !

Des panneaux informatifs, sur la vie à Madagascar et les missions de l’association, vous guideront tout au long du parcours.

Nos bénévoles vous accueilleront tout l’été et vous présenteront des produits en provenance de Madagascar (vanneries, bijoux, petites voitures, vanille, poivre, épices…). .

Village Tapotin Route de Valognes Yvetot-Bocage 50700 Manche Normandie +33 2 33 26 92 26 solidaritemadagascar5014@gmail.com

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English : Exposition ludique sur Madagascar

L’événement Exposition ludique sur Madagascar Yvetot-Bocage a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin