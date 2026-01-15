Exposition Lueurs et stand des Editions de la Cerise Le Grand Off de la bande dessinée Espace Franquin Angoulême

Exposition Lueurs et stand des Editions de la Cerise Le Grand Off de la bande dessinée

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Exposition Lueurs et stand des Éditions de la Cerise à l’Espace Franquin (salle Iribe) avec les auteurs Guillaume Trouillard et Adrien Demont en dédicace.

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Lueurs exhibition and Éditions de la Cerise stand at Espace Franquin (salle Iribe) with authors Guillaume Trouillard and Adrien Demont signing books.

