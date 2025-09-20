Exposition : Lugos, au fil des murs Salle des fêtes de Lugos Lugos

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

20 et 21 septembre – de 11h à 18h

Entrée libre – Renseignements : musee@valdeleyre.fr

Découvrez l’histoire de Lugos à travers son patrimoine bâti. Photographies d’archives, plans anciens et témoignages retracent l’évolution du village et de ses édifices au fil du temps.

Salle des fêtes de Lugos 9 rue de la Mairie, 33830 Lugos Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lugos, entre patrimoine et nature

Au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Lugos mêle histoire et nature préservée. L’ancienne église romane Saint-Michel de Vieux Lugo (XIᵉ siècle), classée Monument Historique, témoigne du premier village disparu. Le bourg actuel s’est développé au XIXᵉ siècle autour de sa nouvelle église.

Traversée par la Grande Leyre, la commune invite à découvrir ses paysages de forêts et de rivières, propices aux balades, au canoë et à l’observation de la faune et de la flore.

