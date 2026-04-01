Exposition Lumière intérieur de Hortense Haupais Le Villare Espace associatif et culturel Villers-sur-Mer

Exposition Lumière intérieur de Hortense Haupais

Le Villare Espace associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-05-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Lumière intérieur présente une série d’intérieurs modernes ouverts sur des paysages marins. L’artiste, Hortense Haupais, met en exergue le dialogue de la lumière et du silence par l’intermédiaire de lignes et de formes géométriques simples et épurées.

Lumière intérieur présente une série d’intérieurs modernes ouverts sur des paysages marins. L’artiste, Hortense Haupais, met en exergue le dialogue de la lumière et du silence par l’intermédiaire de lignes et de formes géométriques simples et épurées. Aussi, l’absence d’être humain et la présence de certains objets tels que le fauteuil baigné de soleil, la piscine idéalisée et la baie vitrée ouverte sur l’horizon nous invitent à la méditation et à la

contemplation.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h30. .

Le Villare Espace associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

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English : Exposition Lumière intérieur de Hortense Haupais

Lumière intérieur presents a series of modern interiors opening onto seascapes. The artist, Hortense Haupais, highlights the dialogue between light and silence through simple, uncluttered lines and geometric shapes.

L’événement Exposition Lumière intérieur de Hortense Haupais Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SPL Deauville