Exposition Lumières de Nacre… et d’ailleurs

Cent79 179 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi 2025-12-26 14:30:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

40 tirages argentiques noir et blanc des photographes du Club sur les splendides lumières de la côte ou à nos coups de cœur de voyage durant l’année écoulée

À l’heure du tout-numérique, le noir et blanc est devenu une exception, presque une résistance.

Nous exposons au CENT79

Un singulier but de promenade sur la digue de St Aubin sur mer en direction de Langrune durant les après-midi de fin d’année, avant ou après une pause au Café Source voisin. .

Cent79 179 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 17 47 03 71 phil_chotteau@yahoo.fr

English : Exposition Lumières de Nacre… et d’ailleurs

40 black-and-white silver prints by Club photographers featuring the splendid lights of the coast or our travel favorites over the past year

