Exposition lumières d’enfance Salle de la Marine Pornic

Exposition lumières d’enfance
Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04
Quand les souvenirs d’enfance s’illuminent à travers l’art.
L’exposition Lumières d’enfance réunit les œuvres, peinture et sculptures d’une vingtaine d’artistes d’Art Des Escaliers autour de souvenirs lumineux, fragiles et joyeux, éclairant nos regards d’aujourd’hui.
Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artdesescaliers@gmail.com
English :
When childhood memories are illuminated through art.
