Exposition lumières d’enfance Salle de la Marine Pornic

Exposition lumières d’enfance

Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Quand les souvenirs d’enfance s’illuminent à travers l’art.



L’exposition Lumières d’enfance réunit les œuvres, peinture et sculptures d’une vingtaine d’artistes d’Art Des Escaliers autour de souvenirs lumineux, fragiles et joyeux, éclairant nos regards d’aujourd’hui.

.

Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artdesescaliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When childhood memories are illuminated through art.

L’événement Exposition lumières d’enfance Pornic a été mis à jour le 2025-12-16 par I_OT Pornic