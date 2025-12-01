Exposition lumières d’enfance Salle de la Marine Pornic

Exposition lumières d’enfance Salle de la Marine Pornic samedi 20 décembre 2025.

Exposition lumières d’enfance

Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Quand les souvenirs d’enfance s’illuminent à travers l’art. 
   
L’exposition  Lumières d’enfance  réunit les œuvres, peinture et sculptures d’une vingtaine d’artistes d’Art Des Escaliers autour de souvenirs lumineux, fragiles et joyeux, éclairant nos regards d’aujourd’hui.
Salle de la Marine 28 rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire   artdesescaliers@gmail.com

English :

When childhood memories are illuminated through art.

