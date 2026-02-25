Exposition Lumières du Pays Basque Espace Bideak Saint-Palais

Exposition Lumières du Pays Basque

Début : 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Cette exposition d’Elena Recondo est dédiée aux paysages, aux atmosphères et aux instants lumineux de cette terre singulière. Montagnes, océan, villages, variation des lumières, lignes d’horizon, silhouettes animales chaque œuvre explore une dimension à la fois puissante, intime et poétique du Pays Basque. Cette exposition réunit des aquarelles et des peintures à l’huile où la couleur et la matière occupent une place essentielle transparences du ciel, vibrations de l’océan, nuances minérales des reliefs, présence silencieuse des chevaux dans le paysage. L’approche que je propose est sensible et impressionniste elle privilégie l’atmosphère, l’émotion, la lumière plutôt que la description fidèle. Chaque tableau traduit mon regard personnel et mes impressions intimes face à la beauté du Pays Basque sa douceur, sa force, sa profondeur, la lumière qui y circule et transforme tout. .

Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques

