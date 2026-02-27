Exposition Lumières en mouvements Collège Jean Moulin Saint-Paul-lès-Dax

Exposition Lumières en mouvements

Collège Jean Moulin 304 rue Jean Oddos Saint-Paul-lès-Dax Landes

Brigitte Nogaro, vitrailliste saint-pauloise, vous présente avec passion son métier d’art, entre restauration et création contemporaine, et vous fait découvrir ses nombreuses réalisations.

Dans le cadre de son exposition proposée du 2 au 20 mars. .

