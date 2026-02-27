Exposition Lumières en mouvements Collège Jean Moulin Saint-Paul-lès-Dax
Exposition Lumières en mouvements
Collège Jean Moulin 304 rue Jean Oddos Saint-Paul-lès-Dax Landes
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Brigitte Nogaro, vitrailliste saint-pauloise, vous présente avec passion son métier d’art, entre restauration et création contemporaine, et vous fait découvrir ses nombreuses réalisations.
Dans le cadre de son exposition proposée du 2 au 20 mars. .
