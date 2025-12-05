Exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen Rue Richard Cœur de Lion Agen

Exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen

L’exposition mettra tout particulièrement en valeur sa collection de peintures, conservée au musée, et notamment le Portrait de Madame Du Barry en Flore, peint par François Hubert Drouais en 1773-1774, icône du portrait féminin du XVIIIe siècle.

The exhibition will particularly highlight the museum?s collection of paintings, including the Portrait de Madame Du Barry en Flore, painted by François Hubert Drouais in 1773-1774, an icon of 18th-century female portraiture.

Die Ausstellung wird vor allem die im Museum aufbewahrte Gemäldesammlung hervorheben, insbesondere das Porträt von Madame Du Barry als Flora, das François Hubert Drouais 1773-1774 malte und das als Ikone des Frauenporträts des 18.

La mostra presenterà la collezione di dipinti del museo, in particolare il Ritratto di Madame Du Barry come Flore, dipinto da François Hubert Drouais nel 1773-1774, un’icona della ritrattistica femminile del XVIII secolo.

La exposición mostrará la colección de pinturas del museo, en particular el Retrato de Madame Du Barry como Flore, pintado por François Hubert Drouais en 1773-1774, un icono del retrato femenino del siglo XVIII.

