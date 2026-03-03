Exposition Lumières Salle des Clercs Valence
Exposition Lumières Salle des Clercs Valence mardi 7 avril 2026.
Exposition Lumières
Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Une cinquante de peintres de L’Association “La Palette Arc-en-Ciel” exposent des peintures à l’huile, pastel, acrylique, aquarelle, patchwork..
.
Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 88 73 01 lapalettearcenciel@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fifty painters from L?Association ?La Palette Arc-en-Ciel? exhibit oil, pastel, acrylic, watercolor and patchwork paintings.
L’événement Exposition Lumières Valence a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme