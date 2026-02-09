Exposition Lunaisons Atelier-galerie Artémis-en-Creuse Aubusson

Exposition Lunaisons

Atelier-galerie Artémis-en-Creuse 87 Grande Rue Aubusson

14 février 2026

4 avril 2026

14 février 2026

L’association Artémis-en-Creuse a le plaisir de présenter l’exposition de Marine Daubenfeld intitulée Lunaisons.

De grandes gravures inspirées des chorégraphies de Pina Bausch, une série illustrant les contes des 13 mères originelles de Jamie Sams, ainsi qu’une saisissante série intitulée Je de Guerre montrant des enfants jouant sur des scènes de destruction trop contemporaines.

Marine Daubenfeld travaille inlassablement pour honorer le sacré de la Vie une inspiration auprès de laquelle revenir et se régénérer pour mieux se déployer.

Venez découvrir son travail sur rhénalon, aquatinte, eau-forte et chine-collé du 14 février au 4 avril 2026.

Rendez-vous chez Artémis-en-Creuse au 87, Grande rue, 23200 AUBUSSON

Les mardis, jeudi et samedi de 10h à 17h

et sur rendez-vous au 06.61.58.90.10 .

