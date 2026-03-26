Exposition Lune Plumelin
Exposition Lune Plumelin vendredi 27 mars 2026.
Exposition Lune
Hall de la mairie Plumelin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-03-27
Prêtée par l’Espace des Sciences de Rennes.
La Lune est l’astre qui nous est le plus familier avec le Soleil. Mais que connaît-on vraiment d’elle ?
Cette exposition présente les caractéristiques de notre satellite et une part de son histoire à travers 7 thèmes principaux sa formation, son cycle, ses deux faces, les éclipses, les marées, l’exploration humaine et quelques mythes attribués. .
Hall de la mairie Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 18 67
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English :
L’événement Exposition Lune Plumelin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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