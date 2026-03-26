Exposition Lune

Hall de la mairie Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-03-27

Prêtée par l’Espace des Sciences de Rennes.

La Lune est l’astre qui nous est le plus familier avec le Soleil. Mais que connaît-on vraiment d’elle ?

Cette exposition présente les caractéristiques de notre satellite et une part de son histoire à travers 7 thèmes principaux sa formation, son cycle, ses deux faces, les éclipses, les marées, l’exploration humaine et quelques mythes attribués. .

Hall de la mairie Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 18 67

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L’événement Exposition Lune Plumelin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE