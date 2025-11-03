Exposition Lune Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer

Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : Gratuit

Date :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-03

Exposition conçue par l’Espace des Sciences (Rennes).

La Lune est l’astre qui nous est le plus familier avec le Soleil. Mais que connait-on vraiment d’elle ? C’est l’occasion, à travers cette exposition, de vous présenter les caractéristiques de notre satellite et une part de son histoire !

Gratuit Tout public Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

