Exposition L’univers de Jean Christophe Balan, auteur de Bande dessinée Office de Tourisme Saint-Brieuc

Exposition L’univers de Jean Christophe Balan, auteur de Bande dessinée

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 13:30:00

fin : 2026-11-28 17:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Bienvenue dans l’univers de Balan un auteur de BD amoureux du patrimoine costarmoricain !

Cette exposition présente le cheminement créatif de l’artiste au travers des planches originales de Bande-Dessinée tout en vous offrant une balade dans la région et son histoire.

Accompagnez ses personnages Rhésus & Dulci dans l’histoire de Saint-Brieuc et de sa cathédrale, suivez-les dans leur enquête sur l’incendie du manoir de la tour de Cesson, flânez avec eux et découvrez le patrimoine local… Ici la réalité se mêle à la fiction pour notre plus grand plaisir.

Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Atelier créatif animé par l’auteur Jean-Christophe Balan (Sur réservation). .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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L’événement Exposition L’univers de Jean Christophe Balan, auteur de Bande dessinée Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme