exposition L’Univers de Jules Renard abbaye Corbigny
exposition L’Univers de Jules Renard abbaye Corbigny samedi 18 avril 2026.
exposition L’Univers de Jules Renard
abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une exposition en 20 panneaux explicatifs et documentaires. Documents d’archives et inédits. .
abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : exposition L’Univers de Jules Renard
L’événement exposition L’Univers de Jules Renard Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny
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