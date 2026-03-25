exposition L’Univers de Jules Renard abbaye Corbigny

exposition L’Univers de Jules Renard

abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une exposition en 20 panneaux explicatifs et documentaires. Documents d’archives et inédits. .

abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : exposition L’Univers de Jules Renard

L’événement exposition L’Univers de Jules Renard Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny