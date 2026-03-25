exposition L’Univers de Jules Renard abbaye Corbigny

exposition L’Univers de Jules Renard abbaye Corbigny samedi 18 avril 2026.

exposition L’Univers de Jules Renard

abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Une exposition en 20 panneaux explicatifs et documentaires. Documents d’archives et inédits.   .

abbaye Abbaye de Corbigny couloirs du rdc Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : exposition L’Univers de Jules Renard

L’événement exposition L’Univers de Jules Renard Corbigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny

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