Exposition L’univers de Miléna Rylska Librairie Au fil des pages Guéret

Exposition L’univers de Miléna Rylska
Début : 2025-11-19
fin : 2026-01-10
Son univers se compose d’ombre et de lumière, une légère oscillation entre le monde qui nous entoure et le royaume merveilleux. Entrez en Koronescence dans sa palette de couleurs…
Entrée libre et gratuite .
Librairie Au fil des pages 4 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr
