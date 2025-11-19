Exposition L’univers de Miléna Rylska Librairie Au fil des pages Guéret

Exposition L’univers de Miléna Rylska

Librairie Au fil des pages 4 Grande Rue Guéret

Début : 2025-11-19

fin : 2026-01-10

Exposition L’Univers de Miléna Rylska

Son univers se compose d’ombre et de lumière, une légère oscillation entre le monde qui nous entoure et le royaume merveilleux. Entrez en Koronescence dans sa palette de couleurs…

Entrée libre et gratuite .

+33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr

