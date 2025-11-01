Exposition L’univers de Shambal’Art Troyes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

À travers ses peintures aquarelle et acrylique, Nataly, artiste peintre nomade, nous transporte dans un univers habité par des déesse, femmes sacrées, guerrières et elfes.



Un moment hors du temps à découvrir tout au long du mois de novembre dans notre tiers-lieu associatif au coeur de Troyes !



Nous vous invitons à participer et rencontrer l’artiste autour de son travail, lors du vernissage le mardi 4 novembre de 18h à 20h, pour partager un instant de rencontre et d’échange autour de cette exposition envoûtante. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

