Exposition l’univers fantastique des orchidées Valençay

Exposition l’univers fantastique des orchidées

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-17

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-17

Exposition du groupe photo d’Indre Nature.

Photographies de Denier ANDRE, Fabienne TISSIER, Christian TOUSSAINT, Didier MARTIN, Stéphane HEROUX et Jean-Pierre BARBAT .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Exhibition by the Indre Nature photo group.

