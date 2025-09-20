Exposition : Lurçat d’ici – Lurçat d’ailleurs Avenue de verdun, Maubeuge Maubeuge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Les Amis de Lurçat et de l’Architecture Moderne » vous proposent

• de redécouvrir le patrimoine architectural de Maubeuge, un véritable musée à ciel ouvert ! En ville, de la place Vauban à l’avenue de la Gare, le parcours est ponctué de panneaux descriptifs avec photographies et légendes. (Plan disponible chez les commerçants)

• de visiter dans leurs locaux, une présentation des réalisations majeures d’André Lurçat en Île-de-France et ailleurs.

• de participer à un concours pour identifier et localiser les détails architecturaux visibles durant l’exposition photographique à la Halle gourmande.

Les Amis de Lurçat et de l’Architecture Moderne