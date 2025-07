Exposition L’Usine Uxegney

Exposition L’Usine Uxegney samedi 5 juillet 2025.

Exposition L’Usine

rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-05 2025-07-06 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-26 2025-07-27

Ancien boxeur, Sébastien Montag mêle son expérience sportive à un engagement artistique fort, utilisant la peinture et les installations comme moyens d’expression et de réflexion. Dans ses peinture, il explore les luttes et les défis auxquels nous sommes confrontés, tout en évoquant les parallèles entre le ring et la vie quotidienne. La boxe, avec sa dynamique de combat et de survie, devient une métaphore puissante pour illustrer les combats sociaux et environnementaux contemporains.

L’artiste combine peinture acrylique et à la bombe et a développé un système de pochoir très personnel. Ses toiles, souvent inspirées par des événements socio-politiques, invitent à la réflexion et à la prise de conscience de manière poétique.

À travers son art, c’est la Vie, nos combats, notre relation à l’environnement et à notre Histoire qui sont questionnés. Pour lui, l’art peut être un vecteur de changement, capable de transcender les barrières et d’unir les voix pour un avenir meilleur.Tout public

0 .

rue Victor Perrin Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

English :

A former boxer, Sébastien Montag combines his sporting experience with a strong artistic commitment, using painting and installations as means of expression and reflection. In his paintings, he explores the struggles and challenges we face, while evoking parallels between the ring and everyday life. Boxing, with its dynamics of combat and survival, becomes a powerful metaphor for contemporary social and environmental struggles.

The artist combines acrylic and spray paint, and has developed a highly personal stencil system. Her canvases, often inspired by socio-political events, invite reflection and awareness in a poetic way.

Through his art, it is Life, our struggles, our relationship with the environment and our History that are questioned. For him, art can be a vector for change, capable of transcending barriers and uniting voices for a better future.

German :

Der ehemalige Boxer Sébastien Montag vermischt seine sportlichen Erfahrungen mit einem starken künstlerischen Engagement und nutzt Malerei und Installationen als Ausdrucks- und Reflexionsmittel. In seinen Gemälden untersucht er die Kämpfe und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, und verweist dabei auf die Parallelen zwischen dem Boxring und dem täglichen Leben. Das Boxen mit seiner Dynamik von Kampf und Überleben wird zu einer kraftvollen Metapher, um die zeitgenössischen sozialen und ökologischen Kämpfe zu veranschaulichen.

Der Künstler kombiniert Acryl- und Sprühfarbe und hat ein sehr persönliches Schablonensystem entwickelt. Seine Gemälde, die oft von gesellschaftspolitischen Ereignissen inspiriert sind, regen auf poetische Weise zum Nachdenken und zur Bewusstseinsbildung an.

Durch seine Kunst werden das Leben, unsere Kämpfe, unsere Beziehung zur Umwelt und zu unserer Geschichte hinterfragt. Für ihn kann Kunst ein Vektor des Wandels sein, der Barrieren überwindet und die Stimmen für eine bessere Zukunft vereint.

Italiano :

Ex pugile, Sébastien Montag unisce la sua esperienza sportiva a un forte impegno artistico, utilizzando la pittura e le installazioni come mezzo di espressione e riflessione. Nei suoi dipinti esplora le lotte e le sfide che dobbiamo affrontare, evocando paralleli tra il ring e la vita quotidiana. La boxe, con le sue dinamiche di combattimento e sopravvivenza, diventa una potente metafora delle lotte sociali e ambientali contemporanee.

L’artista combina acrilico e vernice spray e ha sviluppato un sistema di stencil molto personale. Le sue tele, spesso ispirate a eventi socio-politici, invitano alla riflessione e alla consapevolezza in modo poetico.

Attraverso la sua arte, sono la Vita, le nostre lotte, il nostro rapporto con l’ambiente e la nostra Storia a essere messi in discussione. Per lui, l’arte può essere un veicolo di cambiamento, capace di superare le barriere e unire le voci per un futuro migliore.

Espanol :

Antiguo boxeador, Sébastien Montag combina su experiencia deportiva con un fuerte compromiso artístico, utilizando la pintura y las instalaciones como medio de expresión y reflexión. En sus cuadros, explora las luchas y los retos a los que nos enfrentamos, al tiempo que evoca paralelismos entre el cuadrilátero de boxeo y la vida cotidiana. El boxeo, con su dinámica de combate y supervivencia, se convierte en una poderosa metáfora de las luchas sociales y medioambientales contemporáneas.

La artista combina pintura acrílica y en spray, y ha desarrollado un sistema de estarcido muy personal. Sus lienzos, a menudo inspirados en acontecimientos sociopolíticos, invitan a la reflexión y la concienciación de forma poética.

A través de su arte, se cuestiona la vida, nuestras luchas, nuestra relación con el medio ambiente y nuestra Historia. Para él, el arte puede ser un vehículo de cambio, capaz de trascender barreras y unir voces por un futuro mejor.

L’événement Exposition L’Usine Uxegney a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION