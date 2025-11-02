Exposition Luss, collage

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-30 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Exposition Lüss, collage à voir au bureau de tourisme d’Eguzon.

Le collage de Lüss est couture, liberté, jeu: une petite prise sur le monde autant qu’un moyen réjouissant de s’en échapper. Son défi est de créer avec le réel pour apporter récréation, mouvement, force et lien. .

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69

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English :

Lüss, collage exhibition at the Eguzon tourist office.

L’événement Exposition Luss, collage Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Vallée de la Creuse