EXPOSITION LUTETIA, 1945. LE RETOUR DES DÉPORTÉ Castelnau-le-Lez

1 Place de la Liberté Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-29

L’hôtel Lutetia, à Paris, fut au printemps-été 1945 le principal lieu d’accueil des rescapés des camps nazis. Réquisitionné par décision du général de Gaulle, il devient un centre de contrôle et de soins où transitent des milliers de déportés. L’exposition raconte ces quatre mois (avril-août 1945) à travers 15 panneaux, 124 documents d’archives, 26 témoignages vidéos et un recueil de témoignages.

Elle retrace

L’organisation du retour des déportés par le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés.

L’accueil médical, administratif et logistique au Lutetia et dans d’autres lieux parisiens.

Le rôle des bénévoles, associations et familles dans ce processus.

Le choc et l’émotion de la population face à l’ampleur de la tragédie.

Le bilan est terrible 166 000 déportés de France, dont 76 000 Juifs (11 000 enfants) ; seuls 48 000 sont rapatriés, dont environ un tiers passe par le Lutetia.

De nombreux témoignages illustrent à la fois la joie du retour, l’incompréhension entre rescapés et proches, mais aussi la solitude et la difficulté de dire l’indicible.

Entrée exposition permanente (accès aux expositions temporaires)

Attention pas de paiement en CB

Tarif plein 5 €

Tarif réduit 3 € (pass Métropole, demandeurs d’emploi et étudiants sur justificatif)

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif .

English :

In the spring and summer of 1945, the Hôtel Lutetia in Paris was the main reception center for survivors of the Nazi camps. Requisitioned by decision of General de Gaulle, it became a control and care center for thousands of deportees. The exhibition tells the story of these four months (April-August 1945) through 15 panels, 124 archive documents, 26 video testimonials and a collection of personal

German :

Das Hotel Lutetia in Paris war im Frühjahr/Sommer 1945 der Hauptaufenthaltsort für Überlebende der Nazilager. Das Hotel wurde auf Beschluss von General de Gaulle beschlagnahmt und wurde zu einem Kontroll- und Gesundheitszentrum, durch das Tausende von Deportierten geschleust wurden. Die Ausstellung erzählt diese vier Monate (April bis August 1945) anhand von 15 Tafeln, 124 Archivdokumenten, 26 Vid

Italiano :

Nella primavera e nell’estate del 1945, l’Hôtel Lutetia di Parigi fu il principale centro di accoglienza per i sopravvissuti ai campi nazisti. Requisito per decisione del generale de Gaulle, divenne un centro di controllo e assistenza dove passarono migliaia di deportati. La mostra racconta la storia di questi quattro mesi (aprile-agosto 1945) attraverso 15 pannelli, 124 documenti d’archivio, 26 testimonianze video e una raccolta di racconti personali.

Espanol :

En la primavera y el verano de 1945, el Hôtel Lutetia de París fue el principal centro de acogida de los supervivientes de los campos nazis. Requisado por decisión del General de Gaulle, se convirtió en un centro de control y asistencia por el que pasaron miles de deportados. La exposición cuenta la historia de estos cuatro meses (abril-agosto de 1945) a través de 15 paneles, 124 documentos de arc

