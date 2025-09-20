Exposition Lutetia, 1945 le retour des déportés Lorris

Exposition Lutetia, 1945 le retour des déportés

Exposition « Lutetia, 1945 Le retour des déportés »

Cette exposition aborde les différents aspects posés par l’accueil des rescapés. Comment le ministère des Prisonniers de guerre, Déportés et Réfugiés a-t-il fini par choisir, à Paris, un lieu d’accueil et de contrôle réservé aux Déportés ? Comment s’est faite la réquisition du Lutetia ? Qui faisait partie de l’encadrement ? Comment se sont mises en place l’équipe médicale, l’hôtellerie, l’équipe de militaires chargés du contrôle des arrivants afin d’écarter les faux déportés. Sans oublier les nombreuses associations de Résistants et les bénévoles qui se sont occupés de la logistique .

English :

Lutetia, 1945 The return of the deportees » exhibition

German :

Ausstellung « Lutetia, 1945 Die Rückkehr der Deportierten »

Italiano :

Mostra « Lutezia, 1945 Il ritorno dei deportati

Espanol :

Exposición « Lutecia, 1945 El regreso de los deportados

