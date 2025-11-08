Exposition  Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles  Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Exposition Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Les violences faites aux femmes et aux enfants, sont l’affaire de tous apprendre aux enfants les limites, savoir réagir si on est témoins, prendre confiance en soi…venez participer à cette journée !

En lien avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25/11) et avec celle des droits de l’enfant (20/11), la Médiathèque de Beuzeville et de nombreux partenaires s’associent pour vous proposer une journée exceptionnelle de sensibilisation et d’information.

EXPOSITION

du 8 au 20 novembre 2025

Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

Le 19/11, visite accompagnée par des professionnelles de la Maison du Département .

English : Exposition Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

Violence against women and children is everyone’s business: teaching children about limits, knowing how to react if you witness it, gaining self-confidence…come and take part in this day!

German :

Gewalt gegen Frauen und Kinder, geht uns alle an: Kindern Grenzen aufzeigen, wissen, wie man reagiert, wenn man Zeuge wird, Selbstvertrauen gewinnen…nehmen Sie an diesem Tag teil!

Italiano :

La violenza contro le donne e i bambini è un affare di tutti: insegnare ai bambini i limiti, sapere come reagire se si è testimoni, costruire la propria autostima… venite a partecipare a questa giornata!

Espanol :

La violencia contra las mujeres y los niños es cosa de todos: enseñar a los niños los límites, saber cómo reaccionar si se es testigo de ella, reforzar la confianza en uno mismo… ¡venga y participe en esta jornada!

