Exposition Lux in tenebris Médiathèque Guingamp

Exposition Lux in tenebris

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-01

Vous avez aimé Le Nom de la rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros !

Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous déambulez à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, le couvert, et partage son tourment la veille, deux per-sonnes du village ont été assassinées… Froissart, que sa soif de connaissance perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le trouba-dour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? Tout public dès 13 ans Durée de l’aventure 1h 8 personnes maximum en simultané. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Exposition Lux in tenebris Guingamp a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol