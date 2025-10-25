Exposition L’Yères bucolique… vers sa plage romantique Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Exposition L’Yères bucolique… vers sa plage romantique Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.

Exposition L’Yères bucolique… vers sa plage romantique

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Une palette d’artistes (peinture, sculpture, photographie, BD, art floral).

Marie-José Klaës, Sophie de Badereau, Valérie Blondel Monlina, Bernard Boudot, Nathalie Caron, Michel Coulon, Dorothée Guelton, Armand Trichet, Jean-Pierre Vangucht.

Exposition visible de 14h à 18h30. .

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20

English : Exposition L’Yères bucolique… vers sa plage romantique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition L’Yères bucolique… vers sa plage romantique Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers