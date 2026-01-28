Exposition • [M-ART-IANNE] Rue Pierre-Boubet Cusset

Exposition • [M-ART-IANNE]

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-17

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-17

À l’occasion des 120 ans de la loi de 1905, texte fondateur de la laïcité en France, dix artistes issus d’univers artistiques variés se sont réunis autour d’un symbole fort de la République Marianne.

.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 120th anniversary of the 1905 law, the founding text of secularism in France, ten artists from a variety of artistic backgrounds have come together around a powerful symbol of the Republic: Marianne.

L’événement Exposition • [M-ART-IANNE] Cusset a été mis à jour le 2026-01-26 par Vichy Destinations