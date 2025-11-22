EXPOSITION « MA » 間 BIENVENUE Kathryn Feldman et Yuria Mizuta MORSO Galerie du Montparnasse Paris
L’exposition invite à la découverte de précieux instants de joie, fugaces par nature mais auxquels nous nous agrippons pour en prolonger l’écho. À travers sa collection d’œuvres, Kathryn Feldman opère une alchimie singulière : des objets voués à l’oubli se voient offrir une seconde vie. Tissus du quotidien, chaussettes promises à la disparition, leur destin croise les tableaux de Yuria Mizuta [MORSO] qui capture l’évanescence des rêves de voyages lointains, la subtilité du brouillard, le passage, l’intervalle – ce lien invisible qui confère un sens aux choses. Dans cet interstice, l’éphémère et ludique instant partagé prend toute sa dimension.
Exposition “MA” 間 BIENVENUE : Peintures, sculptures et installations par Kathryn Feldman et Yuria Mizuta [MORSO].
Animations : Concert, Origami, Méditation, Dégustation…
Du samedi 22 novembre 2025 au mercredi 03 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 20h00
gratuit
Exposition : Entrée libre.
Vernissage Samedi 22 novembre à partir de 18h
Midissage Jeudi 27 novembre à partir de 18h
Finissage Mercredi 3 décembre à partir de 18h
Animations : Concert, Origami, Méditation, Dégustation…
Tout public.
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris
https://mairie14.paris.fr/pages/la-galerie-du-montparnasse-11092 press@morsoart.com https://www.facebook.com/morsoart https://www.facebook.com/morsoart https://x.com/yuriamiz