L’exposition invite à la découverte de précieux instants de joie, fugaces par nature mais auxquels nous nous agrippons pour en prolonger l’écho. À travers sa collection d’œuvres, Kathryn Feldman opère une alchimie singulière : des objets voués à l’oubli se voient offrir une seconde vie. Tissus du quotidien, chaussettes promises à la disparition, leur destin croise les tableaux de Yuria Mizuta [MORSO] qui capture l’évanescence des rêves de voyages lointains, la subtilité du brouillard, le passage, l’intervalle – ce lien invisible qui confère un sens aux choses. Dans cet interstice, l’éphémère et ludique instant partagé prend toute sa dimension.

Exposition “MA” 間 BIENVENUE : Peintures, sculptures et installations par Kathryn Feldman et Yuria Mizuta [MORSO].

Animations : Concert, Origami, Méditation, Dégustation…

Du samedi 22 novembre 2025 au mercredi 03 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 20h00

gratuit

Exposition : Entrée libre.

Vernissage Samedi 22 novembre à partir de 18h

Midissage Jeudi 27 novembre à partir de 18h

Finissage Mercredi 3 décembre à partir de 18h

Animations : Concert, Origami, Méditation, Dégustation… Participation Libre aux frais

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T13:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T12:00:00+02:00_2025-11-22T20:00:00+02:00;2025-11-23T12:00:00+02:00_2025-11-23T20:00:00+02:00;2025-11-24T12:00:00+02:00_2025-11-24T20:00:00+02:00;2025-11-25T12:00:00+02:00_2025-11-25T20:00:00+02:00;2025-11-26T12:00:00+02:00_2025-11-26T20:00:00+02:00;2025-11-27T12:00:00+02:00_2025-11-27T20:00:00+02:00;2025-11-28T12:00:00+02:00_2025-11-28T20:00:00+02:00;2025-11-29T12:00:00+02:00_2025-11-29T20:00:00+02:00;2025-11-30T12:00:00+02:00_2025-11-30T20:00:00+02:00;2025-12-01T12:00:00+02:00_2025-12-01T20:00:00+02:00;2025-12-02T12:00:00+02:00_2025-12-02T20:00:00+02:00;2025-12-03T12:00:00+02:00_2025-12-03T20:00:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris

https://mairie14.paris.fr/pages/la-galerie-du-montparnasse-11092 press@morsoart.com https://www.facebook.com/morsoart https://www.facebook.com/morsoart https://x.com/yuriamiz