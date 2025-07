Exposition Ma Champagne au Patrimoine mondial Les Riceys

La Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO s’expose !

Découvrez une exposition ludique, pédagogique, universelle et interactive sur la Champagne, désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO !

En partenariat avec et financé par :

L’Union européenne, le Fond Leader, le GAL de la Côte des Bar, la Côte des Bar, Les Riceys, Bar-sur-Aube, Troyes Champagne Métropole.

Cette exposition sous forme de stand mobile permettra aux visiteurs de manipuler des modules ludiques et interactifs. Composée d’une table carte 3D pour comprendre la formation du territoire, les notions de paysage vertical, de terroir et de patrimoine, d’un casque en liège pour une immersion sonore composée de bruitages et d’un parcours qui reconstitue une cave-crayère à la mise en scène vivante, cette expérience inédite sollicite le jeu, l’illustration et les sens.

Lors de la Route du Champagne en Fête 2025 (26-27 juillet), une expérience immersive complétera l’exposition itinérante pour approfondir ses connaissances :

-des mini-conférences de 15 minutes se succéderont animées par les représentants de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ainsi que ceux des Climats de Bourgogne qui fêtent également les dix ans de leur inscription à l’UNESCO.

-les visiteurs pourront prendre place à bord d’un petit train qui leur fera découvrir les coteaux escarpés du plus grand terroir de Champagne et profiteront d’un échange explicatif avec les responsables de la Mission et d’une dégustation pour les personnes munis de leur carnet passeport. .

Sous la halle Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 30 32

