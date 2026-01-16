Exposition : « Ma vie Numérique » L’Accolade Chevaigné 16 – 31 janvier Ille-et-Vilaine

Du 16 au 31 janvier 2026. Cette exposition récapitule l’évolution des technologies numériques depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui et leur impact sur notre vie quotidienne.

Elle permet de mettre en perspective les usages passés, les usages actuels et les potentialités à venir dans une approche technique et scientifique. Des notions comme celles d’algorithme ou de programmes sont abordées. Les implications de l’usage des technologies numériques sur notre vie de tous les jours via les réseaux sociaux ou les intelligences artificielles sont précisées.

Sécurité et vulnérabilités numériques sont au cœur de cette présentation synthétique.

Exposition créée par L’Espace Science de Rennes

Début : 2026-01-16T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T12:30:00.000+01:00

https://chevaigne.bibenligne.fr/

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73



